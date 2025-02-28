Обучение социальных предпринимателей в Тюмени: программа «МОСТ»

В Тюмени впервые состоялась образовательная программа «МОСТ», направленная на развитие социального предпринимательства в регионе. Участие в мероприятии приняли представители 26 муниципальных образований Тюменской области.

Двухдневный интенсив включал семинары, выездные встречи с действующими предпринимателями, мозговой штурм и презентацию бизнес-инициатив и идей.

– Программа «МОСТ» – важная инициатива для развития социального предпринимательства в Тюменской области. Она реализуется Центром «Мой бизнес», Фондом «Наше будущее» и региональным Департаментом инвестполитики и направлена на повышение компетенций представителей муниципальной власти в сфере поддержки социальных предпринимателей. Итогом нашей двухдневной работы станет разработка дорожных карт, – рассказал руководитель Центра инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес» Андрей Паздерин.

Программа «МОСТ» даст возможность специалистам муниципальных команд лучше разбираться в инструментах поддержки и сформировать практические решения по развитию социального предпринимательства в регионе.

Центр «Мой бизнес» оказывает предпринимателям Тюменской области всестороннюю поддержку, включая информационную, обучающую и консультационную помощь. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».