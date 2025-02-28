Центры дневного пребывания помогают детям с инвалидностью в Тюменской области социализироваться и развиваться

В Тюменской области функционируют четыре центра дневного пребывания для детей с инвалидностью. С начала 2025 года такие центры открылись в Тюмени, Ишиме и Ялуторовске. Услуги центров бесплатны для родителей и оказываются при поддержке областного департамента социального развития на базе негосударственных организаций, рассказали в информационном центре правительства региона.

Первое учреждение начало работу в Тюмени в конце 2023 года при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках пилотного проекта стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», реализуемой Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

– В центрах дневного пребывания помогают сформировать у детей с инвалидностью необходимые жизненные навыки, социализироваться, улучшить коммуникацию. В целом это способствует улучшению качества жизни семей, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью, – отметила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Гульнара Байматова.

В работе центров используются адаптивные спортивные настольные игры, проводятся творческие мастер-классы и курсы по формированию жизненной компетенции для подростков от 12 лет.