«Мастер года»: Тюмень передала флаг Курганской области

В Тюмени состоялась торжественная церемония старта эстафеты флага Всероссийского конкурса «Мастер года 2025». Флаг, символизирующий преемственность, стремление к совершенствованию и высокие стандарты в образовании и производстве, был передан Курганской области.

– Мы первая площадка, с которой начинается большое движение флага конкурса «Мастер года». Надеюсь, что каждый из участников конкурса справится с главной задачей: показать максимум того, на что способен, – отметила директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.

Призер конкурса «Мастер года 2024», преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов передал флаг финалистке конкурса, преподавателю Курганского техникума сервиса и технологии Дарье Рева.

Дарья Рева, принимая флаг, отметила, что Курганская область с гордостью принимает эстафету и пожелала всем участникам хорошего настроения, вдохновения и новых идей.

Эстафета флага сначала пройдет по регионам Уральского федерального округа, а затем охватит все субъекты страны. Финальной точкой станет Курская область, где преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев стал победителем Всероссийского конкурса в прошлом году.

В рамках мероприятия также состоялось заседание «Наставничество - путь к успешному трудоустройству».