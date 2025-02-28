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​Тюмень строит кампус мирового уровня: губернатор призвал ориентироваться на лучшие результаты

Строительство Межуниверситетского кампуса в Тюмени планируют завершить в 2028 году

​Тюмень строит кампус мирового уровня: губернатор призвал ориентироваться на лучшие результаты
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что при создании Межуниверситетского кампуса в областной столице необходимо ориентироваться на самые лучшие мировые результаты. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании проектно-аналитической сессии «Система программного управления Межуниверситетского кампуса в Тюмени».

По словам губернатора, проект реализуется в два этапа. В настоящее время ведется строительство гостиницы, одного из десяти объектов кампуса. Планируется, что активная фаза строительства остальных объектов начнется в конце 2025 года, а завершится в 2028 году.

В проектно-аналитической сессии принимают участие представители Минобрнауки РФ, ректоры тюменских университетов, ученые и студенты.

Александр Моор подчеркнул, что самое сложное – наполнить кампус современным смысловым содержанием, и призвал привлекать к этой работе студенческие сообщества. Губернатор убежден, что кампус должен стать научно-технологическим драйвером и брендом Тюменской области, а также способствовать реализации прорывных проектов в сфере повышения производительности труда.

Ключевой задачей кампуса является создание инновационных продуктов и технологий, востребованных на рынке, отметил Моор. Он подчеркнул необходимость тесной связи науки с реальной экономикой и ориентацию на перспективные отрасли производства.

– Проект по созданию кампуса уникален. В нашей стране такого никто никогда не делал. Поэтому на начальном этапе не бойтесь ошибаться. Фантазируйте, отбрасывайте все границы и рамки. Мы с вами должны ориентироваться на самые лучшие мировые результаты, – подчеркнул Александр Моор.

Межуниверситетский кампус возводится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».


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28 февраля в 19:29, просмотров: 228, комментариев: 0
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