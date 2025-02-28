Тюменская область готовится к паводку: уровень воды в Ишиме ожидается выше нормы

В Тюменской области активно ведется подготовка к паводкоопасному периоду 2025 года. Губернатор Александр Моор провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где были представлены прогнозы Росгидромета и доклады о готовности сил и средств.

По предварительным данным Росгидромета, уровень воды в реке Ишим ожидается выше среднемноголетних значений, хотя и не достигнет рекордных показателей прошлого года. На реках Иртыш и Вагай также прогнозируется высокий, но не критичный подъем воды, в то время как в Тоболе и Туре уровень будет ниже обычного. Уточненный прогноз будет представлен к середине марта.

Начальник Главного управления МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян сообщил о готовности группировки сил и средств, превышающей 10 500 человек, с более чем 3 тысячами единиц техники, авиацией и плавсредствами. Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович заявил о создании резервного фонда для финансирования аварийно-восстановительных работ.

Губернатор Александр Моор поручил главам муниципалитетов проверить готовность к паводку, подготовить резерв необходимых материалов (пленка, мешки, инструмент), организовать пункты временного размещения и рассчитать зоны возможного подтопления, основываясь на прогнозируемом максимальном подъеме воды.

– Напомнил коллегам главную задачу – не допустить гибели людей от большой воды и максимально минимизировать ущерб для жилья и объектов экономики, – заключил глава региона в личном телеграм-канале.