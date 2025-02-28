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Бизнес предупредил о росте цен на такси в России из-за новых требований к автомобилям

Такси в России может подорожать на 15% из-за новых требований к машинам

Бизнес предупредил о росте цен на такси в России из-за новых требований к автомобилям
Фото: freepik

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил опасения по поводу законопроекта, который обязывает таксопарки использовать автомобили отечественной сборки. В письме главы союза Александра Шохина на имя помощника президента Ларисы Брычевой говорится, что новые требования могут привести к дефициту машин, уходу самозанятых водителей и росту цен на такси. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, с 1 октября 2025 года перевозить пассажиров смогут только автомобили, набравшие не менее 3200 баллов по критериям локализации. На данный момент этим требованиям соответствуют только четыре модели АвтоВАЗа: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura. В РСПП считают, что столь сжатые сроки не позволят наладить производство достаточного количества машин.

«Необходимо предусмотреть отсрочку вступления закона в силу не ранее 1 сентября 2026 года, а также совершенствование госпрограмм поддержки закупок автомобилей для такси, в рамках которой можно было бы предусмотреть более жесткие требования к локализации, в том числе на основе балльной системы», – следует из письма.

Особую тревогу вызывает влияние закона на самозанятых водителей, которые составляют значительную часть рынка такси. В РСПП предупреждают, что многие из них не смогут позволить себе покупку новых автомобилей, соответствующих требованиям локализации, что может привести к сокращению числа водителей и повышению цен на такси примерно на 15%.

Напоминаем, в ХМАО зарплаты таксистов и водителей выросли на 34% – регион вошел в топ по динамике роста.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 171, комментариев: 0
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