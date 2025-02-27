Сбережения в банках достигли таких рекордных сумм, что годового дохода хватит на все строящееся жилье

Сбережения россиян на банковских вкладах достигли таких масштабов, что их годовой доход по процентам мог бы покрыть стоимость всей строящейся и непроданной недвижимости в стране. Об этом заявил старший управляющий директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на XIV всероссийском форуме по корпоративному управлению, передает РБК.

«У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей. Все вы знаете про проблемы девелоперов − льготная ипотека и все прочее. Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты», − пояснил эксперт.

По мнению аналитика, рано или поздно эти деньги окажут серьезную поддержку строительному сектору. Уже сейчас фиксируют рост покупок недвижимости за наличные – россияне все чаще приобретают жилье без привлечения кредитов.

«То есть часть этих сбережений начала превращаться в спрос на недвижимость. И, безусловно, сейчас и рынки, и деньги находятся в состоянии сжатой пружины, которые ищут своего применения», − подчеркнул Михаил Матовников.