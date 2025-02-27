16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,9279   EUR  90,1826  

Новости

Больше новостей
ЕГЭ надо:
Комментировать
0
Вы уверены в качестве продуктов, продаваемых в продуктовых сетях?
Комментировать
0
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?

Да, но все разрешилось благополучно 66.7%

Да, я потерял(а) деньги 2.3%

Нет 15.2%

Сталкивались мои близкие (знакомые, друзья) 15.9%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Больше опросов

​В «Сбере» раскрыли, сколько денег накопили россияне – цифры впечатляют

Сбережения в банках достигли таких рекордных сумм, что годового дохода хватит на все строящееся жилье

​В «Сбере» раскрыли, сколько денег накопили россияне – цифры впечатляют
Фото: ru.freepik.com

Сбережения россиян на банковских вкладах достигли таких масштабов, что их годовой доход по процентам мог бы покрыть стоимость всей строящейся и непроданной недвижимости в стране. Об этом заявил старший управляющий директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на XIV всероссийском форуме по корпоративному управлению, передает РБК.

«У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей. Все вы знаете про проблемы девелоперов − льготная ипотека и все прочее. Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты», − пояснил эксперт.

По мнению аналитика, рано или поздно эти деньги окажут серьезную поддержку строительному сектору. Уже сейчас фиксируют рост покупок недвижимости за наличные – россияне все чаще приобретают жилье без привлечения кредитов.

«То есть часть этих сбережений начала превращаться в спрос на недвижимость. И, безусловно, сейчас и рынки, и деньги находятся в состоянии сжатой пружины, которые ищут своего применения», − подчеркнул Михаил Матовников.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:59, просмотров: 279, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:24
ЦБ огласил сумму вкладов населения во всех банках страны на текущий период - 57,5 триллионов рублей. Из них 40 триллионов рублей это депозиты, на которые начисляются проценты. По итогам 2023 год СБЕР ожидал получить вклады населения 22 триллиона рублей. По итогам 2024 года СБЕР получил чистую прибыл 1,58 триллионов рублей. Только чистую прибыль! Какова сумма вкладов населения в СБЕР была по итогам 2024 года господин Матовников не озвучил. Но все равно цифры впечатляют. Для сравнения они превышают знаменитую «кубышку» ПАО «Сургутнефтегаз» в 10 раз! В десять раз, господа, превышают знаменитую «кубышку», над которой 100 тысячный коллектив нефтяной компании работает десятилетия! Это же Клондайк! Это же Клондайк для развития экономики страны! Ведь только на проценты можно купить весь объём не проданного строящегося жилья. Это же «вторая Нефть», господа! Это же «Клондайк» и для мошенников, которые облизываются и «балдеют» от таких денег, но увы становящихся для них все более недоступными, несмотря на их изощрённые мошеннические схемы. Это «сжатая пружина», как сказал господин Матовников, которая скоро выстрелит. Но куда? Этого не знает никто.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Инвестиционный стандарт Тюменской области получил положительные отзывы от бизнеса 455
  2. ​Творческие проекты Тюменской области могут получить поддержку до 650 тысяч рублей 427
  3. ​Тюменский бизнес становится эффективнее благодаря поддержке региона 420
  4. ​В Тюмени пройдет межрегиональный чемпионат по FPV пилотированию «Кванторейс» 407
  5. ​Тюменские производители автокомпонентов представляют регион на выставке в Татарстане 407
  6. ​«Русские чтения» объединили более 800 человек в Тюменской области 405
  7. ​Тюменский Добро.Центр презентовал успешные практики коллегам из Москвы 386
  8. ​Тюмень готовится к пожароопасному сезону-2025: 2555 человек и 1242 единицы техники 383
  9. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 329
  10. ​График выплат пособий и пенсий в марте в ХМАО: когда ждать деньги 317
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 11810
  2. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3537
  3. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 2302
  4. ​Инвестор рассказал о другой стороне конфликта со скандально известным в Сургуте ресторатором Гулякиным 1753
  5. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1584
  6. ​Метапневмовирус добрался до России: выявлены случаи в нескольких регионах 1401
  7. ​«Душа - Богу, Сердце - женщине, Долг - Отечеству, Честь - никому» 1392
  8. Не может регион, производящий огромное количество электроэнергии, играться с повышением цен для людей в разы 1255
  9. ​Девять новых автобусных маршрутов появятся в Нижневартовске 1243
  10. Началась Масленичная неделя: история, традиции и приметы праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1182
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 11810
  2. Прекратите кормить мошенников! 7387
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 4257
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4072
  5. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3815
  6. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3537
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3467
  8. ​Зачем Сургуту скверы 3310
  9. ​В России владельцам старых автомобилей грозят новые штрафы 3059
  10. ​МРОТ растет быстрее роста цен на картофель. Как говорится: и на том спасибо 3000

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика