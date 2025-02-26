Тюменская область дала старт всероссийскому проекту «Русские чтения»

Тюменская область стала первым регионом, принявшим всероссийский проект «Русские чтения». Старт мероприятию был дан 26 февраля во Дворце культуры «Нефтяник» в Тюмени, собрав более 800 участников. Мероприятия приурочены к 80-летию Победы, Году защитника Отечества в России и Году героев в Тюменской области.

Зрители услышали произведения классиков и современных авторов, посвященные любви к Отечеству, героизму и патриотизму. Среди гостей были дети, курсанты, студенты, в том числе иностранные.

Генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», Герой России Александр Даркович поблагодарил Тюменскую область за участие в проекте:

– Хоть Ассамблея и молодая организация – ей всего три года, но все создаваемые ею проекты сделаны для души, для вас.

Председатель Тюменского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Евгений Воробьев отметил:

– Рады, что нам было доверено проведение «Русских чтений» в Тюменской области. Мы их организуем сегодня в Тюмени, а завтра в Тобольске. Если проект затронет сердца зрителей, то значит и «Русские чтения» достигнут своих целей.

Заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин подчеркнул важность проекта для молодого поколения:

– Регион в числе первых подключился к реализации проекта, и я уверен, что каждый зритель испытает гордость за те победы, о которых написали классики и поэты современности. Это очень важно, потому что молодое поколение должно воспитываться на истории России, а история России – это история ее побед.

27 февраля «Русские чтения» продолжатся в Доме культуры «Синтез» города Тобольска. Начало в 13:00.