Гонки дронов и грузовиков: в Тюмени пройдет чемпионат по FPV пилотированию

27 и 28 февраля в мультицентре «Контора пароходства» (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) пройдет межрегиональный чемпионат по FPV пилотированию «Кванторейс». Торжественное открытие состоится в 12:00.
Около 80 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет из Тюмени, Сургута, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и других городов примут участие в соревнованиях.
Юные пилоты смогут продемонстрировать свои навыки в двух направлениях:
Мероприятие организовано при поддержке департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
– Посетить масштабное событие в Тюмени может любой желающий. Вход свободный, – подчеркнули в департаменте.