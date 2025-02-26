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​Тюмень готовится к пожароопасному сезону-2025: 2555 человек и 1242 единицы техники

К тушению пожаров в Тюменской области готовы привлечь 2555 человек и 1242 единицы техники

​Тюмень готовится к пожароопасному сезону-2025: 2555 человек и 1242 единицы техники
vk.com/dlk_to

В Тюменской авиабазе состоялось первое в этом году заседание общественного совета при департаменте лесного комплекса, посвященное подготовке к пожароопасному сезону 2025 года. Начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Олег Турнаев представил доклад о ходе подготовки.

По его словам, планы тушения лесных пожаров по всем лесничествам уже разработаны и утверждены. Сводный план внесен во ФГИС ЛК и проходит процедуру согласования. Для борьбы с лесными пожарами в этом году планируется задействовать значительные ресурсы: 2555 человек и 1242 единицы техники. Из них 1165 человек и 597 единиц спецтранспорта, оснащенных системой ЭРА-ГЛОНАСС, будут предоставлены Тюменской авиабазой.

Утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования лесов, разработанные с учетом статистики возгораний прошлых лет. Для тушения пожаров с воздуха и доставки десантников-пожарных к очагам возгораний зафрахтованы вертолеты МИ-8. В случае ухудшения лесопожарной обстановки будут заключены дополнительные контракты на авиационные работы.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону проведена масштабная работа по противопожарному обустройству лесов: построено и реконструировано 143,9 км лесных дорог, расчищено более 21,3 тысячи км минерализованных полос. Кроме того, обустроено 316 км минерализованных полос на участках, не относящихся к лесному фонду, но подверженных ландшафтным пожарам.

– Мероприятия по подготовке к началу пожароопасного сезона продолжаются. В начале апреля пройдут итоговые межрайонные учения по тактике и технике тушения лесных пожаров с участием всех профильных служб и ведомств, – подчеркнули в департаменте лесного комплекса Тюменской области.


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Сегодня в 18:56, просмотров: 177, комментариев: 0
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