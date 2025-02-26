СОНКО Тюменской области могут получить гранты на культурные проекты

Тюменская область объявляет о старте конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры.

Прием заявок начнется 27 февраля и продлится до 28 марта. Итоги конкурса будут объявлены до 19 мая. Конкурс проводит департамент культуры Тюменской области.

Средства будут направлены на поддержку проектов, содействующих укреплению нравственных ценностей и духовному развитию личности по семи направлениям:

Единство народов России;

Историческая память и преемственность поколений;

Крепкая семья;

Музыкальное, театральное, изобразительное искусство и связь поколений;

Реабилитация людей с ОВЗ через искусство;

Развитие креативных индустрий;

Поддержка народных промыслов и ремесел.



Максимальный размер субсидии составляет 625 000 рублей. Для проектов в направлении социокультурной реабилитации предусмотрена максимальная сумма в 650 000 рублей.

Ознакомиться с требованиями к участникам и перечнем необходимых документов можно на сайте конкурса в разделе «Документы».

Заявки необходимо направить через личный кабинет на официальном сайте конкурса по ссылке.

– Благодаря поддержке Фонда президентских грантов общая сумма регионального конкурса для социально ориентированных НКО составит в этом году 107,6 млн рублей. Это на 19 миллионов больше, чем в 2024-м. Пятый, юбилейный конкурс грантов будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области, – рассказали ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.



В 2024 году гранты получили 113 проектов.