СОНКО Тюменской области могут получить гранты на культурные проекты

Тюменская область объявляет о старте конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры.
Прием заявок начнется 27 февраля и продлится до 28 марта. Итоги конкурса будут объявлены до 19 мая. Конкурс проводит департамент культуры Тюменской области.
Средства будут направлены на поддержку проектов, содействующих укреплению нравственных ценностей и духовному развитию личности по семи направлениям:
Максимальный размер субсидии составляет 625 000 рублей. Для проектов в направлении социокультурной реабилитации предусмотрена максимальная сумма в 650 000 рублей.
Ознакомиться с требованиями к участникам и перечнем необходимых документов можно на сайте конкурса в разделе «Документы».
Заявки необходимо направить через личный кабинет на официальном сайте конкурса по ссылке.
– Благодаря поддержке
Фонда президентских грантов общая сумма
регионального конкурса для социально
ориентированных НКО составит в этом
году 107,6 млн рублей. Это на 19 миллионов
больше, чем в 2024-м. Пятый, юбилейный
конкурс грантов будет посвящен 80-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и Году героев в Тюменской области,
– рассказали ранее губернатор Тюменской
области Александр Моор.
В 2024 году гранты получили 113 проектов.