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​В Тюменской области увеличена стоимость трудового патента для иностранцев

Тюменские власти защищают рынок труда от нелегальных мигрантов

​В Тюменской области увеличена стоимость трудового патента для иностранцев
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область продолжает реализовывать региональные меры по защите рынка труда. С 2024 года иностранным гражданам уже запрещено работать по патенту в сфере пассажирских и грузовых перевозок, а с 2025 года этот список пополнился производством детского питания и продажей табачных изделий в специализированных магазинах. Меры противодействия нелегальной миграции обсуждались на рабочем совещании, в котором приняли участие участие представители правительства Тюменской области, территориальных структур федеральных органов власти, организаций и учреждений.

Заместитель губернатора Алексей Райдер сообщил, что стоимость трудового патента для иностранцев в Тюменской области также увеличена: с 7 тысяч 592 рублей в 2024 году до 9 тысяч 385 рублей в 2025 году.

Эти меры направлены на снижение напряженности в сфере миграции и обеспечение приоритета для трудоустройства местного населения.

Губернатор Александр Моор подчеркнул важность эффективного межведомственного взаимодействия для успешного применения обновленного миграционного законодательства и борьбы с нелегальной миграцией.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 131, комментариев: 0
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