В крупных торговых сетях продавали фальсифицированную «молочку»

В крупных российских торговых сетях, включая «Дикси», «Магнит», «Светофор» и «О'КЕЙ», выявили фальсифицированные молочные продукты –масло и творог. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора и Генпрокуратуры.

В исследованных образцах обнаружили стерины, растительные жиры и трансглютаминазу – вещества, которые не должны присутствовать в натуральной молочной продукции. Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру с требованием изъять фальсификат из продажи и привлечь производителей к ответственности.

По информации Россельхознадзора, нарушения найдены у АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод».