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Первая свая забита: в Тобольске строят новую поликлинику

​В Тобольске начали строить новую поликлинику

Первая свая забита: в Тобольске строят новую поликлинику
Фото: vk.com/oblzdrav72

В Тобольске дан старт строительству новой поликлиники, которая станет частью Областной больницы № 3 и значительно улучшит доступность медицинской помощи для жителей подгорной части города. Первая свая была забита в торжественной обстановке. В событии принял участие главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко. Проект реализуется в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Новый объект площадью 1200 квадратных метров будет отличаться продуманной организацией пространства:

  • Разделение потоков пациентов: взрослое и детское население будут обслуживаться в отдельных крыльях здания.
  • Отдельные входы: предусмотрены отдельные входы для пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.
  • Высокая пропускная способность: поликлиника сможет принимать до 180 пациентов в смену.
  • Обслуживаемое население: медицинская помощь будет доступна для 19 800 человек, в том числе 5 100 детей.

    • В новой поликлинике будут размещены:

  • Кабинеты терапевтов, педиатров и узких специалистов
  • Прививочный кабинет
  • Кабинет школы здоровья
  • Процедурный и перевязочный кабинеты
  • Кабинеты УЗИ и ЭКГ
  • Кабинет раннего выявления заболеваний
  • Помещение дневного стационара
  • Аптека
  • Кабинет офтальмолога-оптометриста
  • Кабинет физиотерапии
  • Стоматологический кабинет
  • Комната кормления ребёнка

    • – Новая поликлиника станет важным шагом в организации медицинской помощи в Тобольске. Это не только удобство и комфорт для пациентов, но и повышение качества медицинского обслуживания. Открытие этого объекта станет значимым событием для жителей нижнего посада, – подчеркнул Дмитрий Бойко.


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    25 февраля в 21:49, просмотров: 190, комментариев: 0
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