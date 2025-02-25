​В Тобольске начали строить новую поликлинику

В Тобольске дан старт строительству новой поликлиники, которая станет частью Областной больницы № 3 и значительно улучшит доступность медицинской помощи для жителей подгорной части города. Первая свая была забита в торжественной обстановке. В событии принял участие главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко. Проект реализуется в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Новый объект площадью 1200 квадратных метров будет отличаться продуманной организацией пространства:

Разделение потоков пациентов: взрослое и детское население будут обслуживаться в отдельных крыльях здания.

Отдельные входы: предусмотрены отдельные входы для пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Высокая пропускная способность: поликлиника сможет принимать до 180 пациентов в смену.

Обслуживаемое население: медицинская помощь будет доступна для 19 800 человек, в том числе 5 100 детей.



В новой поликлинике будут размещены:

Кабинеты терапевтов, педиатров и узких специалистов

Прививочный кабинет

Кабинет школы здоровья

Процедурный и перевязочный кабинеты

Кабинеты УЗИ и ЭКГ

Кабинет раннего выявления заболеваний

Помещение дневного стационара

Аптека

Кабинет офтальмолога-оптометриста

Кабинет физиотерапии

Стоматологический кабинет

Комната кормления ребёнка



– Новая поликлиника станет важным шагом в организации медицинской помощи в Тобольске. Это не только удобство и комфорт для пациентов, но и повышение качества медицинского обслуживания. Открытие этого объекта станет значимым событием для жителей нижнего посада, – подчеркнул Дмитрий Бойко.