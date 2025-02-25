В Тюменской области планируется газифицировать 242 населенных пункта за три года

О планах по дальнейшей газификации региона стало известно на совещании в Тюменской областной Думе, где заместитель губернатора Павел Перевалов представил отчет о реализации программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы. За прошедшие шесть лет было построено более тысячи километров сетей газоснабжения, что позволило подключить газ к 18,5 тысячам домовладений.

– Задачи на предстоящий период 2025-2028 годов еще более амбициозные: мы планируем нарастить и объемы инвестиций, и объемы строительства сетей, чтобы газифицировать еще 242 населенных пункта. Более 21 тысячи семей смогут подключить дома к газу, – заявил Павел Перевалов.

Эффективным инструментом для привлечения инвестиций на газификацию стали регуляторные контракты. Эта практика позволила привлечь более 1,3 млрд рублей за последние пять лет. Опыт Тюменской области послужил основой для закрепления механизма применения регуляторных контрактов в Законе о газоснабжении с 2025 года. Благодаря новому регуляторному контракту на строительство почти 2,5 тысяч км газопроводов будет направлено более 3 млрд рублей.

Программа газификации Тюменской области обеспечивает бесплатное подведение газовых сетей до границ участков. Кроме того, при поддержке депутатов Тюменской областной Думы, в регионе определены 49 льготных категорий граждан, которые получают субсидию на внутридомовую газификацию. Выплата из бюджета в размере 156 тысяч рублей полностью покрывает стоимость работ.