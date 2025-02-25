«Голос автора»: в Тюмени писатели сами озвучат свои книги для незрячих

В Тюменской области реализуется проект «Доступный формат. Голос автора», направленный на создание аудиокниг местных писателей для слабовидящих читателей.

Проект реализуется в Специальной библиотеке для слепых – филиале Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева в рамках Инклюзивной творческой лаборатории. Его цель – сделать произведения тюменских авторов доступными для людей с нарушениями зрения.

В проекте участвуют десять известных прозаиков и поэтов – членов Тюменского регионального отделения Союза писателей России, среди которых Екатерина Володина, Владимир Молдованов, Василий Михайлов, Вячеслав Софронов и другие.

– Особенность проекта состоит в том, что книги озвучат сами авторы. Наставником по ораторскому мастерству для них станет победительница конкурса чтецов международной конференции Елена Понеделина, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. – Завершится проект в декабре 2025 года. Итогом станут аудиокниги в специальном формате LKF, которые затем загрузят в онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению «Логос».