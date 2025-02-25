Строительство резервуара для нефти в Томской области велось с 2023 года

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию резервуар для нефти на нефтеперекачивающей станции «Александровская». Емкость объемом 20 тыс. куб. м построена в целях повышения надежности производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.

Строительство резервуара велось с марта 2023 года. Было использовано около 400 тонн металлоконструкций. Выполнено устройство кольцевого фундамента, монтаж металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, подземных и надземных технологических трубопроводов. Установлена система пожаротушения и вспомогательные коммуникации.

Возведены помещения с электроприводными задвижками, смонтированы системы заземления, электрохимзащиты и автоматики. Для обеспечения защиты от коррозии выполнен комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на поверхность металлоконструкций.

После успешного проведения гидравлических испытаний для определения прочности и герметичности конструкций, проверки работоспособности систем пожаротушения, а также проведения комплексного опробования резервуар введен в эксплуатацию.