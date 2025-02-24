16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,2065   EUR  92,5162  

Новости

Больше новостей
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?
Комментировать
0
Должен ли бюджет Югры выплачивать певцу Газманову 12 миллионов рублей за концерт?
Комментировать
0
А вы за возвращение на российский рынок Coca-Cola и других западных производителей продуктов?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменская область укрепляет сотрудничество с Казахстаном в нефтегазовой и научной сферах

Казахстан примет участие в TNF: Тюменская область укрепляет связи с республикой

​Тюменская область укрепляет сотрудничество с Казахстаном в нефтегазовой и научной сферах
t.me/operativnyishtabtyumen

Делегация InvestTyumen посетила Казахстан, где провела ряд встреч, направленных на расширение сотрудничества в нефтегазовой, научной и образовательной сферах. По итогам визита достигнуты важные договоренности.

В частности, подтверждена готовность участия казахстанской делегации в Тюменском нефтегазовом форуме (TNF), где планируется проведение отдельной сессии, посвященной сотрудничеству с нефтегазовой отраслью Казахстана. Кроме того, стороны договорились о проведении Дней науки Казахстана в Тюменской области, обсудили возможности проведения совместных научных исследований и реализации программ академической и студенческой мобильности.

Ожидается ответный визит официальной делегации из Казахстана в Тюменскую область для изучения возможностей сотрудничества в научной и производственной сферах, в том числе в нефтегазовой отрасли.

Во время визита в Казахстан тюменская делегация представила инновационный и научный потенциал региона, включая презентацию Межуниверситетского кампуса и программы Западно-Сибирского научного образовательного центра. Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов отметил стратегический характер сотрудничества с Казахстаном и наличие множества точек взаимного развития:

– Наш регион презентовал проекты, в которых возможно участие университетов Казахстана, представителей бизнес-сообщества. Сотрудничество с Казахстаном носит стратегический характер, у нас много точек взаимного развития.

Стоит отметить, что Межуниверситетский кампус строится в Тюмени в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».


нравится (0) не нравится (0)
24 февраля в 23:22, просмотров: 176, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 1533
  2. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 725
  3. ​Депутаты Сургута отказались согласовывать строительство очередной многоэтажки 583
  4. ​Модернизацию Сургутской ГРЭС-1 и других электростанций России отменили из-за роста цен 541
  5. Не может регион, производящий огромное количество электроэнергии, играться с повышением цен для людей в разы 539
  6. Началась Масленичная неделя: история, традиции и приметы праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 495
  7. В Сургуте бывшие полицейские получили срок за сбыт наркотиков 396
  8. ​В Сургуте участились пожары: с начала 2025 года погибли два человека 396
  9. ​Патриотическое воспитание в приоритете: Общественная палата Тюменской области представила проекты на 2025 год 367
  10. ​В Нижневартовске столкнулись Honda и Mercedes − пострадали дети 350
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 9766
  2. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 2312
  3. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 2020
  4. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 1533
  5. ​Сургут отмечает день рождения 1512
  6. ​«У нас страна − не проходной двор»: российские производители колы против возвращения Coca-Cola и Pepsi 1502
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 1435
  8. ​Решат ли проблему высоких платежек за электричество в ХМАО? В Госдуме пройдет большое совещание по тарифам 1414
  9. ​В 2025 году в России изменились правила техосмотра автомобиля: что нужно знать 1369
  10. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1348
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 9766
  2. Прекратите кормить мошенников! 6849
  3. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 5914
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 3799
  5. ​Белые буквы на кирпичной стене 3789
  6. ​Вдали от всех: топ-3 необычных коттеджа для отдыха загородом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3696
  7. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3508
  8. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3400
  9. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3291
  10. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 3199

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика