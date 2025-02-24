Казахстан примет участие в TNF: Тюменская область укрепляет связи с республикой

Делегация InvestTyumen посетила Казахстан, где провела ряд встреч, направленных на расширение сотрудничества в нефтегазовой, научной и образовательной сферах. По итогам визита достигнуты важные договоренности.

В частности, подтверждена готовность участия казахстанской делегации в Тюменском нефтегазовом форуме (TNF), где планируется проведение отдельной сессии, посвященной сотрудничеству с нефтегазовой отраслью Казахстана. Кроме того, стороны договорились о проведении Дней науки Казахстана в Тюменской области, обсудили возможности проведения совместных научных исследований и реализации программ академической и студенческой мобильности.

Ожидается ответный визит официальной делегации из Казахстана в Тюменскую область для изучения возможностей сотрудничества в научной и производственной сферах, в том числе в нефтегазовой отрасли.

Во время визита в Казахстан тюменская делегация представила инновационный и научный потенциал региона, включая презентацию Межуниверситетского кампуса и программы Западно-Сибирского научного образовательного центра. Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов отметил стратегический характер сотрудничества с Казахстаном и наличие множества точек взаимного развития:

– Наш регион презентовал проекты, в которых возможно участие университетов Казахстана, представителей бизнес-сообщества. Сотрудничество с Казахстаном носит стратегический характер, у нас много точек взаимного развития.

Стоит отметить, что Межуниверситетский кампус строится в Тюмени в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».