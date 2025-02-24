Серфинг в Тюмени: Инвесторы Оценивают Площадки для Нового Спорткомплекса

В Тюмени планируют создать спортивный комплекс с серфинг-центром. Город принял делегацию инвесторов, заинтересованных в реализации проекта. В ходе визита гости ознакомились с потенциальными площадками для реализации проекта, а также изучили опыт действующих термальных курортов региона.

Представители инвесторов отметили высокое качество городской среды и динамичное развитие Тюмени. Учитывая бурный рост термального туризма и растущий интерес к активному образу жизни, строительство серфинг-центра в регионе представляется перспективным направлением.

– В рамках встречи инвесторам предложено построить в Тюмени не просто серфинг-центр, а реализовать спортивный комплекс, включающий в себя искусственную волну для занятий серфингом, центр пляжных видов спорта, электрокартинг, а также иные виды спортивных и туристических активностей. Аналогичный проект инвестором уже реализуется в Москве, – рассказал заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.

По итогам визита стороны договорились о разработке эскизного мастер-плана спортивно-развлекательного кластера, который будет представлен на рассмотрение в Инвестиционное агентство Тюменской области. Реализация проекта позволит расширить спектр туристических услуг в регионе и привлечь новых посетителей.