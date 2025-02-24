В России увеличили штраф за входную дверь, открывающуюся наружу

В России с 1 февраля вырос штраф за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону. Теперь, если она открывается наружу, владельцам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом aif.ru сообщил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

«Собственники жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности. В квартирах нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не стоит захламлять балконы, и входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей. <…> Открываемая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки. А любое использование общедомового имущества может быть только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», – заявил эксперт.

Тем, кто нарушил правило, грозит не только штраф, но и требование соседей вернуть дверь в правильное положение. В случае отказа возможны судебные разбирательства. По словам эксперта, уже были прецеденты, когда суды вставали на сторону истцов.