Предприятие в Тюмени инвестирует 400 млн рублей в роботизацию производства

Тюменское предприятие «Свеза» реализует инвестиционный проект по автоматизации производства, внедрив робототехнические комплексы. Общий объем инвестиций в проект превысит 400 млн рублей.

– Более 20 роботов-манипуляторов усилят работу лесопромышленной компании. Их будут использовать для сортировки и починки шпона, фанеры, а также подачи листов на станцию наборки пакетов, – рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

По словам представителя компании, автоматизация производства является важным элементом промышленного развития, повышая эффективность, безопасность и конкурентоспособность предприятия. Роботы обеспечивают стабильную производительность, математическую точность и высокое качество выполнения операций, а также позволяют восполнить дефицит квалифицированных сотрудников.

В компании отмечают, что роботизированные механизмы обладают высокой маневренностью и пластичностью, повторяя движения человеческой руки, и способны поднимать грузы весом более 160 килограммов. Планируется, что роботы будут интегрированы в производственный процесс уже в текущем году.