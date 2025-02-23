Губернатор Моор почтил память павших героев в День защитника Отечества в Тюмени

В День защитника Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалам на Исторической площади и площади Памяти в Тюмени, почтив память воинов, павших за Родину.

В торжественных церемониях приняли участие ветераны войны и труда, представители органов власти, депутаты, представители общественных организаций. Минутой молчания участники почтили память погибших. Офицеры и курсанты ТВВИКУ, а также воспитанники Тюменского президентского кадетского училища отдали воинские почести героям.

Во Дворце культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Александр Моор, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность служения Отечеству и отметил предстоящее 80-летие Великой Победы.

Губернатор отметил силу духа и жизнелюбие ветеранов Великой Отечественной войны, а также самоотверженность участников специальной военной операции, защищающих Россию:

– Мы чествуем всех, для кого любовь к Родине, служение Отечеству стали основными принципами жизни. Всех, кто защищал и сегодня защищает Родину. В этом году мы торжественно отметим 80-летие Великой Победы. Я часто общаюсь с ветеранами Великой Отечественной войны. Сила духа и жизнелюбие, которыми они обладают, чувствуется даже спустя восемьдесят лет со дня Победы. Вспоминая войну, они говорят, что всегда шли в бой со словом Родина, без нее не представляли своей жизни. С такой же самоотверженностью сегодня участники специальной военной операции оберегают Россию, в упорных боях приближая Победу.

Почетными гостями праздника стали участники специальной военной операции и члены их семей.