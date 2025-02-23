Переработка строительных отходов в Тюменской области: два новых комплекса к 2026 году

В Тюменской области к 2026 году появятся два современных комплекса по переработке и утилизации строительных отходов. Один из комплексов разместится в Ялуторовском районе, а второй – в Тобольском. Проект компании «КОРТ», общая стоимость которого оценивается в 1 миллиард рублей, находится под сопровождением Инвестиционного агентства Тюменской области.

На заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства в 2024 году был подробно рассмотрен план создания этих объектов, предназначенных для переработки строительного мусора, отходов от сноса зданий и промышленных отходов.

В настоящее время в Ялуторовском районе уже функционирует дробильно-сортировочная установка, принадлежащая компании «КОРТ», производящая вторичный щебень из переработанных материалов. В Тобольском районе инвестору был предоставлен земельный участок без проведения аукциона, что значительно ускорит процесс строительства.

В перспективе комплексы будут оснащены площадками для обработки и утилизации смешанных строительных и промышленных отходов, а также для переработки древесины и резины. Ожидается, что реализация этого проекта позволит создать более 100 новых рабочих мест.

Заместитель управляющего по вопросам природопользования ООО «КОРТ» Жанна Злобина подчеркнула, что ввод в эксплуатацию этих комплексов станет важным шагом в регулировании обращения со строительными и промышленными отходами в регионе, особенно в свете новых поправок в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», обязывающих предприятия перерабатывать строительный мусор и вторично его использовать.

Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает всестороннюю поддержку инвестору, решая вопросы, связанные с техническим присоединением и организацией подъездных путей к строительным площадкам.