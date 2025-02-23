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​В Тюменской области обновляют объекты здравоохранения и строят жилье для льготников

В Большом Сорокино обновляют детский сад и поликлинику

​В Тюменской области обновляют объекты здравоохранения и строят жилье для льготников
admtyumen.ru

В райцентре Большое Сорокино продолжается капитальный ремонт детского сада и поликлиники. Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил объекты в рамках рабочей поездки в Сорокинский район.

Решение о ремонте детского сада №4 было принято полтора года назад – в прошлый визит главы региона. На данный момент выполнено больше половины намеченных работ. Завершить ремонт планируется к началу нового учебного года, на время работ дети переведены в другое дошкольное учреждение.

В Сорокинской районной больнице, где ремонтные работы начались год назад, от старого здания 1982 года постройки остались только стены. Строители заменили окна и кровлю, смонтировали новую систему водоотведения и водоснабжения, продолжаются внутренние работы. Ремонт идет с опережением графика. Планируется обновление материально-технической базы, в том числе и покупка маммографа.

Александр Моор отметил, что больница ремонтируется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая с 2025 года продолжится в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Также в планах – капитальный ремонт еще 11 объектов здравоохранения в муниципалитетах, открытие врачебной амбулатории в селе Падун Заводоуковского округа, установка 19 фельдшерско-акушерских пунктов и четырех врачебных амбулаторий. Для повышения доступности медицинской помощи будет закуплено 34 автомобиля санитарного транспорта и 131 единица медицинского оборудования, включая рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы.

Во время поездки губернатор осмотрел многоквартирный жилой дом для льготных категорий населения с квартирами, оснащенными чистовой отделкой, приборами учета и электроплитами. В доме 12 квартир передадут детям-сиротам, семь – инвалидам-колясочникам и ветеранам боевых действий, 12 – переселенцам из аварийного жилья, девять – работникам здравоохранения, образования и культуры.


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Сегодня в 21:18, просмотров: 91, комментариев: 0
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