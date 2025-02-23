Тюменские компании примут участие в строительстве Межуниверситетского кампуса

Более 30 процентов строительных материалов, используемых при возведении Межуниверситетского кампуса в Тюмени, будут произведены местными компаниями. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов по итогам заседания проектного офиса, прошедшего под председательством заместителя губернатора Алексея Райдера.

– Мы считаем, что в возведении такого крупного объекта тюменские предприятия должны принять максимальное участие. Такую задачу поставил глава региона Александр Моор, – пояснил Сергей Шустов.

С целью привлечения большего числа местных застройщиков и производителей стройматериалов к проекту запланированы презентационные мероприятия и закупочные сессии для участников регионального строительно-индустриального кластера.

На заседании также обсуждался ход строительства кампуса. В феврале 2025 года начнется возведение первого объекта – гостиницы, которое планируется завершить в 2026 году. Подготовка к подключению гостиницы к инженерным сетям уже ведется. Строительство второй очереди кампуса, включающей девять объектов, планируется начать осенью 2025 года.

Межуниверситетский кампус строится в Тюмени в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».