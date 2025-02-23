В России стартовала детская патриотическая акция «Рисуем Победу». Проявить свой талант и рассказать о подвиге предков могут и юные жители Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона. Для участия необходимо загрузить творческую или исследовательскую работу на сайт.

Лучшие детские рисунки будут объединены в цифровую галерею, которая украсит экраны и рекламные щиты городов, а также станет частью открытых выставок. Наиболее интересные исследовательские работы войдут в методический сборник.

Номинации акции:

Детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство.

Методическая разработка.

«Наследники Великой Победы».

«Мой герой» – новая специальная номинация к Году защитника Отечества.



В прошлом году акция «Рисуем Победу» объединила более 145 тысяч жителей Уральского федерального округа, в числе финалистов была участница из Тюмени.

Благодаря работам юных художников на сайте акции была создана впечатляющая мозаика, изображающая орден «Победа». Проект был признан «Лучшим патриотическим проектом страны в формате онлайн» по итогам Национальной премии «Патриот».

Сроки и контакты:

Работы принимаются в дистанционном формате на сайте до 1 мая 2025 года. Итоги будут подведены в День Победы.

По всем вопросам можно обращаться к координатору по УФО Валентине Галдаевой: galdaika@mail.ru.