В России стартовала детская патриотическая акция «Рисуем Победу». Проявить свой талант и рассказать о подвиге предков могут и юные жители Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона. Для участия необходимо загрузить творческую или исследовательскую работу на сайт.
Лучшие детские рисунки будут объединены в цифровую галерею, которая украсит экраны и рекламные щиты городов, а также станет частью открытых выставок. Наиболее интересные исследовательские работы войдут в методический сборник.
Номинации акции:
В прошлом году акция «Рисуем Победу» объединила более 145 тысяч жителей Уральского федерального округа, в числе финалистов была участница из Тюмени.
Благодаря работам юных художников на сайте акции была создана впечатляющая мозаика, изображающая орден «Победа». Проект был признан «Лучшим патриотическим проектом страны в формате онлайн» по итогам Национальной премии «Патриот».
Сроки и контакты:
Работы принимаются в дистанционном формате на сайте до 1 мая 2025 года. Итоги будут подведены в День Победы.
По всем вопросам можно обращаться к координатору по УФО Валентине Галдаевой: galdaika@mail.ru.