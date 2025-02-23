Ветераны ВОВ в Тюменской области получат выплату в 20 тысяч рублей

К 80-летию Великой Победы в Тюменской области значительно увеличены размеры единовременной материальной помощи ветеранам и другим категориям граждан, чья жизнь была затронута войной. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

– Поддержать героев-фронтовиков и тружеников тыла, других людей, через судьбы которых прошла Великая Отечественная война, – наш святой гражданский и человеческий долг. Никто не забыт, ничто не забыто, – подчеркнул глава региона.

Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также жители, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Сталинграда», получат выплату в размере 20 тысяч рублей, что в два раза больше, чем в предыдущие годы. Такую поддержку окажут 159 жителям региона.

Тюменцы, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также те, кто проработал в тылу не менее шести месяцев (исключая период работы на оккупированных территориях), получат 15 тысяч рублей, что в три раза превышает прежний размер выплаты.

Помимо этого, единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получат жители региона, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, а также дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время войны.

Для тюменцев, родившихся до 9 мая 1945 года включительно и не подпадающих под другие категории, предусмотрена выплата в размере 3 тысяч рублей.

Всего увеличенные выплаты ко Дню Победы получат около 39 тысяч жителей Тюменской области. Эти региональные меры поддержки предоставляются в дополнение к федеральным выплатам.