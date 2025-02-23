Тюменская область: приоритеты – жилье для сирот и многодетных семей

Правительство Тюменской области эффективно взаимодействует с прокуратурой для оперативного решения проблем, волнующих жителей региона. Об этом заявил губернатор Александр Моор на расширенном заседании коллегии прокуратуры Тюменской области.

Приоритетом регионального правительства остается поддержка участников специальной военной операции и их семей.

– Мы тесно сотрудничаем с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Совместно разработан «Информационный навигатор», содержащий всю необходимую информацию о региональных и федеральных мерах поддержки, – подчеркнул Александр Моор.

Одной из важнейших задач является обеспечение жильем детей-сирот. В 2024 году на эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей, хотя изначально было заложено 600 миллионов рублей.

– Дополнительное финансирование выделяется ежегодно. На 2025 год уже предусмотрен 1 миллиард рублей, – сообщил губернатор.

Также продолжается работа по расселению граждан из аварийного жилья.

– Тюменская область одной из первых завершила программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Будем продолжать расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года. В 2024 году это финансировалось из областного бюджета. В этом году надеемся на федеральное софинансирование, – отметил Александр Моор.

Особое внимание уделяется обеспечению многодетных семей земельными участками и созданию необходимой инфраструктуры:

– Разработан и внесены изменения в региональный закон, устанавливающие шестилетний срок для обеспечения участков, предоставленных многодетным семьям, автодорогами и другой инфраструктурой. Разработаны «дорожные карты» по инженерному обустройству территорий до 2028 года.

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, принявший участие в заседании, подчеркнул необходимость системной защиты социальных прав граждан, особенно пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и несовершеннолетних, а также участников СВО и их близких.

Александр Моор выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между правительством области и прокуратурой для решения всех актуальных задач региона:

– Благодаря конструктивному взаимодействию мы сможем и дальше обеспечивать благополучие жителей Тюменской области.