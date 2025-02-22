ВТБ поможет Тюменской области в разработке стратегии развития

Банк ВТБ станет ключевым партнером в разработке стратегии социально-экономического развития Тюменской области, включая Тюменскую агломерацию. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, подводя итоги визита президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина.

В ходе визита Александр Моор и Андрей Костин посетили передовые медицинские учреждения Тюменской области, объединенные в кластер «Медицинский город». Особое внимание было уделено Радиологическому центру, где применяются самые современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием радиофармпрепаратов.

Профессор Альберт Суфианов представил Федеральный центр нейрохирургии, известный своими сложными операциями, включая внутриутробные вмешательства. Ежегодно здесь проводится до четырех тысяч операций, пациенты приезжают со всей страны.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что в развитии «Медицинского города» активно участвуют бизнес-партнеры.

На встрече обсуждались вопросы развития промышленной ипотеки в Тюменской области. Достигнута договоренность о продолжении поддержки Тюменского экспортного форума со стороны банка.

В рамках культурной программы Александр Моор познакомил Андрея Костина с исторической пешеходной улицей Дзержинского, традициями сибирского чаепития и уникальной тюменской деревянной домовой резьбой.

– Банк видит большой потенциал в сотрудничестве с Тюменской областью и готов инвестировать в ее будущее, — отметил представитель Костин. — Уверен, наше сотрудничество будет плодотворным и принесет пользу жителям региона.