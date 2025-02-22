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​Росреестр в Тюменской области: итоги 2024 и задачи на 2025 год обсудили на коллегии с губернатором

Тюменская область - лидер по «гаражной амнистии»: итоги работы Росреестра за 2024 год

​Росреестр в Тюменской области: итоги 2024 и задачи на 2025 год обсудили на коллегии с губернатором
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных» является одной из главных целей взаимодействия Росреестра, регионального правительства и муниципалитетов. Об этом он сообщил на заседании коллегии Управления Росреестра по Тюменской области, где подводились итоги работы за 2024 год и обсуждались задачи на 2025 год.

Александр Моор отметил, что на основе НСПД создаются сервисы для жителей и инвесторов, и в 2024 году регион завершил организацию взаимодействия региональных информационных систем и платформы НСПД. Тюменская область в 2024 году вошла в тройку лидеров по количеству зарегистрированных гаражей в рамках «гаражной амнистии» и в топ-10 по «Электронной ипотеке», а также лидирует по доле электронных договоров долевого участия в строительстве.

Губернатор положительно оценил качество электронных госуслуг и подчеркнул важность проведения комплексных кадастровых работ, на которые в областном бюджете запланировано почти 70 миллионов рублей на ближайшие три года. Особое внимание было уделено работе сотрудников Росреестра во время весеннего паводка, которые оказывали юридическую поддержку пострадавшим.

Александр Моор выразил уверенность в успешной реализации задач в 2025 году и вручил благодарственные письма правительства Тюменской области сотрудникам Росреестра за вклад в социально-экономическое развитие региона.


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22 февраля в 23:25, просмотров: 125, комментариев: 0
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