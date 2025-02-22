Термальные курорты Тюмени: 1,4 млн гостей и планы развития отрасли

Губернатор Тюменской области Александр Моор приветствуя участников Термального конгресса, заявил, что туристическая индустрия является одним из приоритетных направлений региональной стратегии инвестиционного развития.

Глава региона отметил, что оздоровительный отдых становится все более востребованным, и в регионе уже работает более 20 термальных комплексов, которые в 2024 году посетили более 1,4 миллиона гостей, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.

В Термальном конгрессе приняли участие более двухсот представителей туристической отрасли, органов власти, экспертов и инвесторов, главной темой для обсуждения стала перспектива развития внутреннего туризма на термальных курортах. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что Тюменской области удалось сформировать уникальный и заметный туристический продукт, а интерес иностранных туристов к региону динамично растет. Он также отметил инициативу Тюмени в проведении первого Термального конгресса.

Александр Моор подчеркнул активное участие Тюменской области в реализации государственной политики в сфере туризма и важность развития термальных источников для формирования туристического продукта, укрепления здоровья и продвижения здорового образа жизни.