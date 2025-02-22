Новая школа в Московском: открыт современный образовательный комплекс

В поселке Московском Тюменского района открылась новая школа, ставшая настоящим образовательным комплексом. Ранее жители неоднократно обращались с просьбой о строительстве новой школы из-за нехватки мест в старом здании.

– Несмотря на непростой бюджет, мы изыскали нужные средства. И вот школа открыла свои двери для учеников, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем посте в личном телеграм-канале. Новый образовательный комплекс рассчитан на 1 100 школьников и 350 детсадовцев, что особенно удобно для многодетных семей.

Вместе с секретарем Генсовета «Единой России» и первым вице-спикером Совета Федерации РФ Владимиром Якушевым губернатор осмотрел новое здание. Он уверен, что учиться здесь будет удобно благодаря современным кабинетам, включая специализированные, двум спортивным залам, тренажерному залу, медиацентру и большому информационно-библиотечному центру.

Александр Моор подчеркнул, что Тюменский район – один из самых быстрорастущих муниципалитетов, поэтому развитию образовательной среды здесь уделяется особое внимание. В настоящее время в районе продолжается строительство двух крупных школ – в поселке Винзили и селе Мальково. За последние два года в муниципалитете отремонтировано пять школ и два детских сада, и работа в этом направлении будет продолжена.