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​Награды за труд: Александр Моор отметил заслуги жителей Тюменской области

Губернатор Александр Моор вручил награды заслуженным жителям Тюменской области

​Награды за труд: Александр Моор отметил заслуги жителей Тюменской области
t.me/av_moor

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор вручил государственные и региональные награды более чем 50 жителям региона за добросовестный труд.

Среди награжденных – представители различных сфер деятельности, включая науку, образование, культуру, экономику, промышленность, транспорт, строительство, общественные деятели, а также многодетные родители.

Четыре многодетные супружеские пары были удостоены медали ордена «Родительская слава» за значительные заслуги в укреплении семьи и воспитании детей.

Знак отличия Тюменской области «Почетный наставник» получили Вера Шерегова, главный тренер тюменской сборной команды «Центр спортивной подготовки «Формейшн», и Николай Пархоменко, тренер-преподаватель областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой.

Обращаясь к награжденным, Александр Моор подчеркнул, что эти высокие награды являются признанием их заслуг и вклада в развитие Тюменской области и России:

– Благодарю за профессионализм и любовь к региону, которая двигает к новым высотам!


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22 февраля в 22:17, просмотров: 168, комментариев: 0
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