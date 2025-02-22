Ученые доказали, что отказ от смартфона омолаживает мозг

Международная группа исследователей из США и Канады выяснила, что даже временный отказ от смартфона положительно влияет на психическое здоровье, повышает уровень счастья и улучшает концентрацию. Результаты исследования, опубликованные в журнале PNAS Nexus, показали, что ограничение интернет-серфинга может омолодить мозг на 10 лет.

В исследовании участвовали 467 добровольцев, которые на две недели отключали интернет на своих смартфонах с помощью специального приложения. Эксперимент продлился месяц: одна группа отказывалась от интернета в первые две недели, другая – во вторые.

Несмотря на сложность задания (без доступа в сеть более 10 дней выдержали только 119 человек), результаты оказались впечатляющими:

Время использования смартфонов сократилось почти вдвое – с 314 до 161 минуты в день.

Способность к концентрации значительно улучшилась, что эквивалентно омоложению мозга на 10 лет.

Симптомы депрессии снизились сильнее, чем при приеме антидепрессантов.

Ученые объясняют положительный эффект несколькими факторами: