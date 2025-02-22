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​Ученые: две недели без интернета омолаживают мозг на 10 лет

Ученые доказали, что отказ от смартфона омолаживает мозг

​Ученые: две недели без интернета омолаживают мозг на 10 лет
Фото: ru.freepik.com

Международная группа исследователей из США и Канады выяснила, что даже временный отказ от смартфона положительно влияет на психическое здоровье, повышает уровень счастья и улучшает концентрацию. Результаты исследования, опубликованные в журнале PNAS Nexus, показали, что ограничение интернет-серфинга может омолодить мозг на 10 лет.

В исследовании участвовали 467 добровольцев, которые на две недели отключали интернет на своих смартфонах с помощью специального приложения. Эксперимент продлился месяц: одна группа отказывалась от интернета в первые две недели, другая – во вторые.

Несмотря на сложность задания (без доступа в сеть более 10 дней выдержали только 119 человек), результаты оказались впечатляющими:

  • Время использования смартфонов сократилось почти вдвое – с 314 до 161 минуты в день.
  • Способность к концентрации значительно улучшилась, что эквивалентно омоложению мозга на 10 лет.
  • Симптомы депрессии снизились сильнее, чем при приеме антидепрессантов.

Ученые объясняют положительный эффект несколькими факторами:

  • Больше времени в реальном мире и живого общения.
  • Снижение потребления цифрового контента и отказ от постоянного потока информации.
  • Улучшение качества сна и восстановление чувства самоконтроля.

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Сегодня в 12:23, просмотров: 291, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:52
Как интересно! Нот добровольно отказаться от смартфона и интернета трудно, практически невозможно. Если лишить граждан интернета, то начнутся «голодные бунты», вернее «пользовательские бунты», с требованием вернуть интернет. Сегодня пользователь интернета со смартфоном - это тот же алкоголик или наркоман, только выглядит как порядочный человек. Ученые доказали вред смартфона и интернета, влияющего на мозг человека, хуже чем алкоголь и наркотики. Мозг человека от «зависания в смартфоне» стареет в геометрической прогрессии. Его нервные клетки от нагрузки не восстанавливается и погибают раньше времени. Но друзья! Интернет стал нашей новой реальностью всего 20 лет назад. Ещё ни одно поколение людей от рождения до преклонного возраста не прожило с интернетом и смартфоном в руках. Все люди только в начале своего пути деградации и слабоумия. Что ждёт нынешнее молодое поколение, зуммеров? Ждёт их одно. Болезнь мозга. Шизофрения, олигофрения, слабоумие, болезнь Альцгеймера, дебилизм. Зуммеры в 40-50 лет будут выглядеть, как всем известный политик Джо Байден. А возможно ещё и хуже, ибо старина Байден страдает от естественной старческой болезни мозга. Искусственная же болезнь мозга от бездумного круглосуточного зависания в смартфоне и в интернете на два порядка опаснее старческого слабоумия человека в 80-90. Это страшно! Это очень страшно, господа! Вы что творите, господа! «Вы звери, господа?!». Вы «засоряете мозги» интернетом свободные минуты своей короткой молодой жизни! Молодость проходит быстро.: К сожалению так быстро, как миг. Вам дана жизнь: молодая реальная, со всеми ее радостями («травка зеленеет», «солнышко блестит», «птички щебечут»), а вы уходите от прелестей молодой реальной жизни в виртуальный мир! Нехорошо это совсем, нехорошо.
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:44
И ещё. Пресс-секретарь Белого дома назвал ложью утверждение о высокой работоспособности и нормальных когнитивных способностях экс-Президента США Джо Байдена. По его словам в Белом Доме сотрудники не знали кто у них «главный», они являлись на работу к полудню. На инаугурации Трампа 18 минут, почти 80-летний Джо Байден сидел на стуле с подушкой, рядом стоял стакан воды и лежала стопка салфеток.
У нынешних зуммеров подушка под «ж-ой», салфетки и чашка кофе (воды) стали атрибутом их повседневной жизни. Что их ждёт к 80-годам? Их ждёт одно. ПНД на Юности, 1.
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