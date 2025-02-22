Роспотребнадзор заверил, что ситуация с метапневмовирусом находится под контролем

В России зафиксировали случаи заражения метапневмовирусом (HMPV), ранее распространившимся в Китае. Инфекцию подтвердили в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. В зоне риска – дети, на них вирус влияет особенно тяжело, сообщает телеграм-канал SHOT.

Симптомы заболевания схожи с ОРВИ, но протекают тяжелее:

Температура в районе 38 градусов, не сбивающаяся привычными жаропонижающими.

Сильный кашель и одышка, которые могут перерасти в бронхит или пневмонию.

Озноб, слабость, головные боли.

Заболевание распространилось из Китая – в начале года HMPV был зафиксирован у туристов, отдыхавших в Китае и Индии. Сейчас инфекция начала активнее распространяться по России, уточняют журналисты.

В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация остается стабильной и всплеск заболеваемости связан с сезонным ростом ОРВИ. Метапневмовирус передается:

Воздушно-капельным путем.

Через загрязненные поверхности.

При этом в России тестирование на HMPV ведется с 2010 года. Для диагностики используется разработанная Роспотребнадзором система «ОРВИ-скрин».

Роспотребнадзор рекомендует: