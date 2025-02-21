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Александр Моор поблагодарил митрополита за активное участие в просветительских проектах

Губернатор Тюменской области встретился с Владыкой Дмитрием

Александр Моор поблагодарил митрополита за активное участие в просветительских проектах
t.me/av_moor

Вопросы, требующие участия областного правительства, стали главной темой встречи губернатора Тюменской области Александра Моора и митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

– Поблагодарил владыку за активное участие Тобольской митрополии в реализации масштабных социальных и просветительских проектов в регионе. Церковь сегодня многое делает для защиты семьи, материнства и детства. Проводит большую воспитательную работу среди молодого поколения, – рассказал глава региона в личном телеграм-канале. – Священнослужители епархии напутствуют наших воинов, которые направляются в зону проведения специальной военной операции. Отдельные слова благодарности священникам, которые уже не раз выезжали в зону СВО, где поддерживали наших бойцов.

Напомним, что митрополит Димитрий является Почетным гражданином Тюменской области. Почетное звание присвоено в год 80-летия региона. При участии митрополии в регионе проходят масштабные события, направленные, в частности, на укрепление института семьи.


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21 февраля в 22:41, просмотров: 178, комментариев: 0
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