SUBWAY снова выдает франшизы, хотя еще недавно запрещала использовать свой бренд

Американская сеть ресторанов быстрого питания SUBWAY возобновила сотрудничество с российскими партнерами и снова предоставляет им права на франшизу. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

После ухода бренда из России в сентябре 2024 года бывшие франчайзи были вынуждены переименоваться в «Сабфреш», а тем, кто еще не успел сменить название, нужно было срочно отказаться от бренда SUBWAY.

Тогда компания заявила, что полностью прекращает деятельность в стране и не несет ответственности за оставшиеся заведения.

Отметим, что первую точку SUBWAY в Сургуте открыли в 2010 году на проспекте Набережный 2/1. Об этом рассказали в ресторане корреспонденту siapress.ru.