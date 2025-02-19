Выходные 23 февраля и 8 марта перенесли на май и июнь

Выходные 23 февраля и 8 марта решили перенести на 8 мая и 13 июня соответственно, напоминает Роструд.

«Мы привыкли к тому, что при совпадении праздника с выходным он переносится на ближайший рабочий день, что предусмотрено ст. 112 Трудового кодекса РФ. Но она же и предусматривает, что «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ». Что и было сделано Постановлением Правительства России от 4 октября 2024 года № 1335. Согласно данному документу выходной с воскресенья 23 февраля перенесен на четверг 8 мая, с субботы 8 марта – на пятницу 13 июня», − поясняет ведомство.

Тем, кто работает 23 февраля, предусмотрена оплата в двойном размере. Привлечь к работе отдыхающих сотрудников можно только с их письменного согласия.