Россиянам рассказали о новый правилах техосмотра авто

С 1 января 2025 года в России изменились правила технического осмотра (ТО). Некоторые водители считают, что техосмотр уже не нужен, однако, это не совсем так, сообщил представитель ГАИ в беседе с редакцией портала njcar.ru.

«Вопрос прохождения техосмотра продолжает оставаться актуальным для автомобилистов. Постоянные изменения в законодательстве создают путаницу, и многие водители не до конца понимают, обязаны ли они проходить эту процедуру. Ранее без техосмотра невозможно было оформить полис ОСАГО, а значит, и выезжать на дорогу. Однако сейчас правила изменились ‒ диагностическая карта больше не требуется для страховки. Это не означает, что техосмотр полностью отменили: для отдельных видов транспорта и категорий водителей он по-прежнему является обязательным. После исключения диагностических карт из списка обязательных документов для оформления ОСАГО требования к техосмотру тоже претерпели изменения. Теперь в ходе проверки транспортные средства фотографируются, а снимки загружаются в единую базу», ‒ указали в сообщении.

Это нововведение усложнило процесс, увеличило его цену и почти исключило возможность купить диагностическую карту дистанционно без прохождения техосмотра.

«Однако для определенных типов автомобилей процедура техосмотра остается обязательной. В первую очередь, это касается транспорта, задействованного в коммерческой деятельности, включая такси и служебные автомобили. Это связано с необходимостью регулярного контроля за их техническим состоянием», ‒ отметили в портале.

За нарушение данного требования водитель может получить штраф в размере две тысячи рублей.

Помимо этого, когда автовладелец дорабатывает машину или тюнингует ее, ему необходимо получить новую диагностическую карту. Аналогична ситуация и с тем, если водитель планирует заменить двигатель или даже установить нештатный фаркоп.

«Когда приходит момент приобретения подержанного автомобиля, стоит помнить о важном нюансе ‒ для его регистрации может понадобиться прохождение техосмотра. Это правило распространяется на транспортные средства, возраст которых превышает четыре года. Только нужно учитывать, что здесь используется год выпуска, а не дата производства машины. Таким образом, в 2025 году техосмотр понадобится пройти всем автомобилям, произведенным не позднее 2021 года», ‒ резюмировали в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в феврале текущего года владельцы старых автомобилей могут получить штраф от двух до пяти тысяч рублей за несоответствие экологическим нормам.