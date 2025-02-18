Россияне, закончившие вуз, живут дольше, чем люди без высшего образования

В 2023 году смертность среди россиян, имеющих высшее образование, в возрасте 30-54 лет оказалась почти в три раза ниже, чем у их сверстников без диплома. Эта разница наиболее ощутима в молодом возрасте и со временем уменьшается, сообщает портал «Если быть точным».

«В 2023 году стандартизированный коэффициент смертности (СКС) закончивших вуз россиян 30-54 лет был в 2,8 раза ниже, чем их ровесников без диплома. В молодых группах разница заметнее. Так, смертность людей 30-34 лет с высшим образованием составила девять умерших на десять тыс. человек, без него ‒ 40 умерших, то есть почти в 4,5 раза больше. А в группе 50-54 лет разница была только двукратной: 49 против 101 умершего на десять тыс. человек», ‒ указали в сообщении.

Наибольший вклад в неравенство вносят внешние причины смерти, такие как убийства, самоубийства, несчастные случаи, отравления и другие.

«Люди с более низким уровнем образования чаще заняты на работах с повышенным риском для здоровья, включая производственный травматизм и воздействие вредных веществ», ‒ пояснила исследовательница экономики здоровья, доцент Школы социальных вычислительных наук ЕУ СПб Юлия Раскина.

На втором месте в списке причин ‒ инфекционные и паразитарные заболевания, прежде всего ВИЧ-инфекции. Заметный вклад в повышенную смертность россиян без высшего образования также вносят болезни органов пищеварения ‒ чаще всего печени, а также болезни системы кровообращения и новообразования.