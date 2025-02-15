Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius активно готовятся к возвращению на российский рынок

На российский рынок собираются вернуться многие зарубежные бренды, среди них Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. Представители компаний активно обсуждают этот вопрос, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

«Представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы. По нашим данным, все для того, чтобы в случае изменения политситуации оперативно ворваться в Россию. А не прийти на выжженное поле и ещё полгода возиться с открытием», – указали в сообщении.

Вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин также подтвердил Mash, что, если магазины вернутся, то займут старые места, где сейчас функционируют аналоги, либо нет вообще ничего.