В России могут ввести выплаты за долгий брак

Сегодня, 14 февраля, в Госдуме на рассмотрение внесут проект о выплатах для семейных пар, которые состоят в браке от 30 лет. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своих соцсетях.
«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, ‒ такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне. Сегодня вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий утвердить выплаты к официальным юбилеям свадеб», ‒ написал он.
Законопроектом предполагаются следующие выплаты:
- 30 000 рублей ‒ 30-летие совместной жизни;
- 40 000 рублей ‒ 40-летие совместной жизни;
- 50 000 рублей ‒ 50-летие совместной жизни;
- 60 000 рублей ‒ 60-летие совместной жизни;
- 70 000 рублей ‒ 70-летие совместной жизни.