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Прочь англицизмы: депутаты ГД поддержали законопроект о защите русского языка

В Госдуме поддержали идею ограничить использование англицизмов

Прочь англицизмы: депутаты ГД поддержали законопроект о защите русского языка
Фото: novostroy.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, направленный на защиту русского языка. Документом предполагается ограничить использование англицизмов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на вывесках и этикетках, в СМИ, а также в названиях жилых комплексов, говорится на сайте парламентария.

«Законопроект важный. Государственный язык ‒ основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия. <…> Необходимо беречь и развивать русский язык, создавать условия для его популяризации», ‒ говорил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Так, законопроектом вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях и при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей. Однако, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания под действие закона не подпадут.

Между тем, под запретом оказались такие надписи на витринах и вывесках, как «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и другие, говорится в пояснительной записке.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 354, комментариев: 0
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