Номинальный объем ВВП России в 2024 году вырос на 4,1%

В 2024 году номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП) России вырос на 4,1% и составил исторический максимум – 200 триллионов рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин, докладывая об экономическом развитии страны, говорится на сайте Кремля.

«Росстат представил их первую оценку. По ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1 процента, то есть больше на 0,2 процента, чем то, что было в официальном прогнозе, это выше ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатель в 4,5 процента роста. Здесь индекс-дефлятор ВВП за прошлый год составил 8,9 процента. Чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3 процента. В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране – 200 триллионов рублей за 2024 год», – сказал Мишустин.

По словам Мишустина, такой показатель удалось получить за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. В целом, промышленное производство в РФ прибавило 4,6%.