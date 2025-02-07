Депутат ГД предложил сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

В России Пасха и день Святой Троицы приходятся на воскресенье, поэтому следует сделать дополнительный выходной в понедельник, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«День Святой Троицы и Пасха ‒ это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект», ‒ сказал он.

По мнению депутата, так россияне укрепят и преумножат смысл традиции для детей и будущего поколения.