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​Мошенники крадут аккаунты Telegram через поддельные Wi-Fi-сети

МВД предупреждает о краже аккаунтов через фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах

​Мошенники крадут аккаунты Telegram через поддельные Wi-Fi-сети
Фото: ru.freepik.com

Злоумышленники начали использовать фальшивые точки доступа Wi-Fi, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей в Telegram. Такие сети появляются в общественных местах и маскируются под официальные, предупреждают в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

«После подключения к такой сети, пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию. Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по SMS. Однако в случае с мошенниками, вместо стандартной процедуры, предлагается авторизоваться через Telegram. Для этого нужно отправить шестизначный код, полученный через смс, в сервисном боте. Таким образом, преступники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы», − говорится в публикации.

Например, в аэропорту Шереметьево была замечена точка с названием SVO_Free, которая предлагала подключившимся пройти авторизацию. Вместо стандартного подтверждения через SMS мошенники запрашивали отправку шестизначного кода в сервисный бот, получая таким образом доступ к аккаунту жертвы.

В пресс-службе Шереметьево призвали пассажиров быть осторожными и использовать только официальную сеть _Sheremetyevo WI-FI, где авторизация проходит исключительно по номеру телефона.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 242, комментариев: 0
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