Команда «Зенит» готова потратить 38 млн евро на бразильского футболиста

Ряд СМИ сообщают, что футбольная команда «Зенит», спонсируемая Газпром, хочет выкупить 21-летнего правого бразильского защитника «Фламенго» Уэсли. За него они готовы предложить 38 млн евро ‒ почти четыре млрд рублей, сообщает Рамблер/спорт.

«16 января ‒ «Зенит» готов предложить за Уэсли не более 15 млн евро; 28 января ‒ «Зенит» после травмы Караваева может улучшить предложение по Уэсли до 20 млн евро; 31 января – «Зенит» предлагал за Уэсли 25 млн евро, но «Фламенго» не продал; 3 февраля – «Зенит» готов дать за Уэсли 30 млн евро, но бразильцы и на сей раз идут в отказную; 4 февраля – «Зенит» собирается к основным 30 млн евро еще предложить восемь млн в виде бонусов», ‒ указали в сообщении.

Однако, «Фламенго» не собирается продавать Уэсли как минимум до лета и уже отклонил два предложения по футболисту, пишет sports.ru со ссылкой на Bolavip.