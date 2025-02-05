Окончательные данные о температурных рекордах 2025 года появятся в середине года

2025 год может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений и войти в тройку или пятерку рекордных по температуре. Однако расчеты еще уточняются, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «РИА Новости».

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года», − отметил эксперт.

Аномально высокие температуры в 2024 году были связаны с природным феноменом Эль-Ниньо – повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Этот процесс влияет на глобальную циркуляцию воздуха и океанических течений, что приводит к повышению средних температур на планете.

Последний период Эль-Ниньо длился с мая 2023 по апрель 2024 года, после чего перешел в нейтральную фазу. Однако его влияние сохранялось, что сделало 2024 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Сейчас Эль-Ниньо сменился противоположным процессом – Ла-Нинья. Это явление сопровождается охлаждением вод Тихого океана и оказывает влияние на климат по всему миру. По предварительным прогнозам, Ла-Нинья будет недолгой – уже в апреле 2025 года она перейдет в нейтральную фазу.