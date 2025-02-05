16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  98,5336   EUR  102,6852  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Прогноз: 2025 год может стать одним из самых жарких в истории

Окончательные данные о температурных рекордах 2025 года появятся в середине года

​Прогноз: 2025 год может стать одним из самых жарких в истории
Фото: ru.freepik.com

2025 год может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений и войти в тройку или пятерку рекордных по температуре. Однако расчеты еще уточняются, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «РИА Новости».

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года», − отметил эксперт.

Аномально высокие температуры в 2024 году были связаны с природным феноменом Эль-Ниньо – повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Этот процесс влияет на глобальную циркуляцию воздуха и океанических течений, что приводит к повышению средних температур на планете.

Последний период Эль-Ниньо длился с мая 2023 по апрель 2024 года, после чего перешел в нейтральную фазу. Однако его влияние сохранялось, что сделало 2024 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Сейчас Эль-Ниньо сменился противоположным процессом – Ла-Нинья. Это явление сопровождается охлаждением вод Тихого океана и оказывает влияние на климат по всему миру. По предварительным прогнозам, Ла-Нинья будет недолгой – уже в апреле 2025 года она перейдет в нейтральную фазу.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 12:27, просмотров: 248, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738571144"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739213989"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=robur8AYS5LQkKPPFUk76ISHPOpO4dCSbDrFkN9tKSTyCydKvJgOvygtF+BNVs538cWMfdHWv8oUHBGkh2ZIYlY/Iadvf9fjkbXHd2S1cQJPSUpMQ6ww3D3139lcq2+C"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=robur8AYS5LQkKPPFUk76ISHPOpO4dCSbDrFkN9tKSTyCydKvJgOvygtF+BNVs538cWMfdHWv8oUHBGkh2ZIYlY/Iadvf9fjkbXHd2S1cQJPSUpMQ6ww3D3139lcq2+C"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "85dfee3f801409d04ac0759778f03a06.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeZQopp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeZQopp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-03 13:25:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-10 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738571144"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739213989"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=robur8AYS5LQkKPPFUk76ISHPOpO4dCSbDrFkN9tKSTyCydKvJgOvygtF+BNVs538cWMfdHWv8oUHBGkh2ZIYlY/Iadvf9fjkbXHd2S1cQJPSUpMQ6ww3D3139lcq2+C"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=robur8AYS5LQkKPPFUk76ISHPOpO4dCSbDrFkN9tKSTyCydKvJgOvygtF+BNVs538cWMfdHWv8oUHBGkh2ZIYlY/Iadvf9fjkbXHd2S1cQJPSUpMQ6ww3D3139lcq2+C"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "85dfee3f801409d04ac0759778f03a06.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeZQopp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeZQopp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-03 13:25:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-10 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738571144"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739213989"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=robur8AYS5LQkKPPFUk76ISHPOpO4dCSbDrFkN9tKSTyCydKvJgOvygtF+BNVs538cWMfdHWv8oUHBGkh2ZIYlY/Iadvf9fjkbXHd2S1cQJPSUpMQ6ww3D3139lcq2+C"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=robur8AYS5LQkKPPFUk76ISHPOpO4dCSbDrFkN9tKSTyCydKvJgOvygtF+BNVs538cWMfdHWv8oUHBGkh2ZIYlY/Iadvf9fjkbXHd2S1cQJPSUpMQ6ww3D3139lcq2+C"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "85dfee3f801409d04ac0759778f03a06.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeZQopp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeZQopp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-03 13:25:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-10 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeZQopp реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeZQopp реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ученые: ежедневный прием омега-3 замедляет старение 889
  2. ​РЖД предупредили россиян о мошеннической рассылке от их имени 641
  3. ​Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса 468
  4. ​Российский ответ «Евровидению»: Путин подписал указ о проведении «Интервидение − 2025» 301
  5. ​В ХМАО студент из Африки подрабатывал наркокурьером 285
  6. 10-летняя пассажирка получила травмы в ДТП в Нефтеюганске 262
  7. ​Прогноз: 2025 год может стать одним из самых жарких в истории 248
  8. Сургутян приглашают на уникальную массовую регистрацию брака во Дворце торжеств 225
  9. ​Югорчане перешли на зарядные устройства Type-C 218
  10. ​Следователи ХМАО вернули в бюджет страны 5,5 млрд рублей 171
  1. ​31 января – День рождения русской водки 2058
  2. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 2012
  3. ​Вкус моря в Сургуте: обзор нового кафе «Мидийное место» 1965
  4. В аэропорту Нижневартовска пассажирка бросила свою собаку и улетела навсегда 1835
  5. ​На развитие транспортной сети Югры направят более 20 млрд рублей. Что построят и какие участки дорог отремонтируют? 1714
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 февраля? // АФИША 1665
  7. ​«Новое сердце – новая жизнь»: пациент Кардиоцентра Сургута после трансплантации вернулся к работе и создал семью 1633
  8. ​В России произошел масштабный сбой в работе операторов связи 1628
  9. ​«PROдизайн» в Сургуте: выставка графического дизайна и живописи в «Порту» // ФОТОРЕПОРТАЖ 1603
  10. Дамир Мухаметьянов: «Цель закона – решить проблему заброшенных участков, а не лишать граждан права собственности» 1584
  1. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 19781
  2. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 8286
  3. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 7915
  4. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 6008
  5. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 5152
  6. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 4377
  7. ​В Югре ожидаются сильные морозы до -34 градусов 4051
  8. ​Новогоднее волшебство на экране // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3953
  9. Если убрать внешний лоск, то Сургут становится все более депрессивным городом, который повторит судьбу Детройта 3574
  10. ​Эксперт РАН: «Если не помогать природе, очистка Черного моря займет 15-20 лет» 3305

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика