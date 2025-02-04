Ежедневный прием омега-3 и витамина D может замедлить процесс старения

Если ежедневно принимать омега-3, то можно замедлить процесс старения. Такой вывод сделали ученые из Цюрихского университета. По их исследованию, у здоровых пожилых людей, употребляющих каждый день один грамм омега-3 в течение трех лет, биологические показатели старения были на три месяцы ниже, чем у других участников эксперимента. Результаты опубликовали в журнале Nature aging, о них сообщает The Guardian.

Некоторые участники исследования употребляли не только омега-3, но и витамин D, а также занимались физической нагрузкой. Эта комбинация усилила эффект ‒ в некоторых случаях процесс «омоложения» составил четыре месяца.

Однако исследователи напомнили, что в некоторых случаях употребление омега-3 может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей без диагностированных проблем с сердцем.