С 1 февраля в России ввели штрафы за неэкологичные автомобили

Россияне, владеющие автомобилями старше десяти лет, будут получать штрафы за несоответствие экологическим нормам. Такое правило вступило в силу с 1 февраля 2025 года, рассказала юрист Алла Георгиева корреспонденту aif.ru.

«При этом инспекторы будут особо тщательно проверять все нюансы ‒ начиная от состояния двигателя и подвески, заканчивая наличием внешних повреждений, работы осветительных приборов, тормозной системы, давления в шинах и так далее. Даже трещина в стекле будет основанием для того, чтобы автомобиль просто не прошел техосмотр», ‒ предупредила юрист.

Штраф за нарушение может составить от двух до пяти тысяч рублей, в зависимости от степени загрязнения, которое автомобиль может нанести природе.

«По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), из почти 40 миллионов автомобилей, которые «бегают» по отечественным дорогам, уже 72% приходится на машины старше десяти лет», ‒ добавили в сообщении.

Таким образом, российским автовладельцам нужно либо устранить нарушения, либо утилизировать свою подержанную машину.